“Fermiamo le guerre”, da Roma a Milano cortei in 7 città (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – È partito da Piramide a Roma il corteo per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti in corso nel mondo. Ad aprire la manifestazione lo striscione "Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora". La mobilitazione nazionale, che si svolge contemporaneamente in L'articolo “Fermiamo le guerre”, da Roma a Milano cortei in 7 città proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – È partito da Piramide ail corteo per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti in corso nel mondo. Ad aprire la manifestazione lo striscione "le, il tempo della pace è ora". La mobilitazione nazionale, che si svolge contemporaneamente in L'articolo “le”, dain 7proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Roma e altre città italiane si uniscono per la pace : manifestazioni contro le guerre in corso - Facebook WhatsApp Twitter Oggi, in diverse città italiane, tra cui la Capitale, si è svolta una significativa manifestazione promossa da una rete di organizzazioni, volta a richiamare l’attenzione sulla necessità di porre fine ai conflitti ... (Gaeta.it)

