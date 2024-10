F1 GP Messico 2024 | griglia di partenza e risultati qualifiche

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ladidel Gran Premio del, quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sale a mille l’attesa per lee iandranno a decretare le dieci file e soprattutto scopriremo chi conquisterà una pole position, per la quale la lotta è apertissima. Norris contro Verstappen, ma probabilmente anche le Ferrari possono iscriversi alla festa. Il Gran Premio al circuito Hermanos Hernandez scatterà domenica alle ore 21 italiane. Q1 – Disastro messicano per Sergio Perez, che sul circuito di casa viene eliminato subito e scatterà dalla penultima fila. Malissimo però anche Piastri, che rimane con l’acqua alla gola e si ritroverà nella medesima fila al fianco della Red Bull. Un brutto colpo per le due scuderie che lottano con la Ferrari per la classifica costruttori.