Esercito Israele: 'Completato attacco aereo all'Iran'

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'israeliano ha dichiarato di averil suoall', affermando di aver colpito le strutture di produzione di missili della repubblica islamica, le schiere di missili terra-aria e altre capacità aeree in diverse aree del paese. "In base all'intelligence, gli aerei dell'IAF (aeronautica militare) hanno colpito le strutture di produzione di missili utilizzate per produrre i missili che l'ha lanciato contro lo Stato dinell'ultimo anno", ha affermato l'in una dichiarazione.