Ilgiorno.it - Dossieraggi illegali su imprese e manager: ecco come funzionava il mercato nero delle info riservate

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – Un'associazione a delinquere che avrebbe prodotto dossier a pagamento, intercettato illecitamente mail e chat di Whatsapp e persino registrato conversazioni. Per farlo, i presunti membri dell'organizzazione criminale potevano contare su apparecchi estremamente sofisticati, utilizzati da consulentirmatici e hacker per investigare in maniera fraudolenta sulla vitapersone. "Il quadro che emerge è estremamente allarmante per la dimensione imprenditoriale dell'acquisizione di dati personali e riservati – è il commento del procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo –. L'inchiesta sembra solo all'inizio: la mole di dati acquisiti durante le perquisizioni rende evidente che serviranno ancora tempo e fatica per poter delineare esattamente le caratteristiche di questo gigantescoclandestinormazioni".