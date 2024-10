Del Genio: “Con Politano abbiamo fatto confusione: ormai le gare si giocano con riferimento uomo su uomo” (Di sabato 26 ottobre 2024) X – Del Genio: “Con Politano abbiamo fatto confusione: ormai le gare si giocano con riferimento uomo su uomo” Paolo Del Genio, giornalista di Canale L'articolo Del Genio: “Con Politano abbiamo fatto confusione: ormai le gare si giocano con riferimento uomo su uomo” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Del Genio: “Con Politano abbiamo fatto confusione: ormai le gare si giocano con riferimento uomo su uomo” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 26 ottobre 2024) X – Del: “Conlesiconsu” Paolo Del, giornalista di Canale L'articolo Del: “Conlesiconsu” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Del Genio : “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga?” - Canale 8 – Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga? Non è un giocatore da quella posizione” … L'articolo Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga?” proviene da ... (Forzazzurri.net)