Cosa non torna sulla scuola per il Pd

Il calo demografico nel nostro paese è ormai divenuto una costante. Potremmo discutere di come il governo, cui piace parlare di famiglia, pensa di contrastarlo con mancette e bonus, ma non è questo il punto. Nessuno aveva usato il tema negli ultimi dieci anni per giustificare tagli al sistema di istruzione. Per la prima volta dai tempi della Gelmini lo fa Valditara. E' una scelta grave, anche per come la si giustifica: si considera il sistema di istruzione una delle tante voci di spesa comprimibili. E non l'investimento più importante. Tagliare drasticamente il personale è una decisione che dimostra mancanza di visione, quando si poteva utilizzare il calo del numero degli studenti per accrescere la qualità del sistema. Rafforzando il tempo pieno, soprattutto al sud e nelle aree più fragili.

