Inter-news.it - Cecere (Ag. Akinsanmiro): «Inter contenta. Tutto secondo i piani»

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’agente di Ebenezer, Crescenzo, ha sottolineato la soddisfazione del suo assistito e dell’per l’andamento del prestito alla Sampdoria. OTTIMO INIZIO – Ebenezersta vivendo un’annata molto positiva con la maglia della Sampdoria, squadra a cui è stato ceduto in prestito dall’. Il calciatore nigeriano ha trovato la prima rete in Serie B nel successo esterno per 5-3 dei doriani contro il Cesena. La sua marcatura si inserisce nel quadro di un inizio di stagione all’altezza delle aspettative die Sampdoria, come riferito dal suo agente Crescenzoa Sportitalia: «Le cose stanno andando. Noi siamo contenti, la Samp èed anche l’lo è. Deve lavorare per continuare a crescere».