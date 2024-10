Lopinionista.it - Caveman con Maurizio Colombi: ecco le prossime date

(Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO –, attore, cantante nonché autore e regista di spettacoli come Peter Pan, Rapunzel e La Regina di Ghiaccio, Sapore di Mare il musical, riporta in scena, lo spettacolo che ha fatto ridere milioni di persone in tutto il mondo, con una versione italiana, sui palchi dal 2012, con un successo sempre crescente. E ci racconterà perché uomini e donne non smetteranno mai di essere così diversi! Prima data: Milano – Teatro Manzoni 10 Novembre 2024 ore 20.45 25 novembre – Firenze – Teatro Puccini 7 dicembre – Locarno – Teatro Locarno– L’ uomo delle caverne Quando inizia il “dibattito” tra uomo e donna? Esatto, dai tempi delle caverne! E in effetti non è mai finito! “” porta questo argomento intramontabile sul palco, in un mix irresistibile di umorismo e verità, attraverso l’interpretazione travolgente di