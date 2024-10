"Cantieri per riqualificare" (Di sabato 26 ottobre 2024) Se è vero che i problemi di sicurezza sono legati anche al decoro urbano e alla concezione degli spazi, intervenendo sul tema, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini ha parlato delle opere programmate per Fontivegge e delle iniziative per ridare un aspetto dignitoso alla “porta d’accesso“ della città. Non saranno Cantieri faraonici, ma comunque serviranno a dare un segnale ben preciso e a ripristinare un progetto di massima sul quartiere. Zuccherini ha chiarito che il degrado fisico degli spazi contribuisce a peggiorare le condizioni sociali, e in aree come Fontivegge questo problema si acuisce. "Tra sottopassi, anfratti, mega palazzoni con scalinate buie e deserte – fanno notare gli abitanti – non è facile avere un controllo del territorio". Lanazione.it - "Cantieri per riqualificare" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Se è vero che i problemi di sicurezza sono legati anche al decoro urbano e alla concezione degli spazi, intervenendo sul tema, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini ha parlato delle opere programmate per Fontivegge e delle iniziative per ridare un aspetto dignitoso alla “porta d’accesso“ della città. Non sarannofaraonici, ma comunque serviranno a dare un segnale ben preciso e a ripristinare un progetto di massima sul quartiere. Zuccherini ha chiarito che il degrado fisico degli spazi contribuisce a peggiorare le condizioni sociali, e in aree come Fontivegge questo problema si acuisce. "Tra sottopassi, anfratti, mega palazzoni con scalinate buie e deserte – fanno notare gli abitanti – non è facile avere un controllo del territorio".

