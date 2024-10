Calvi, finanziata la realizzazione della mensa scolastica (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Calvi ha ottenuto un ulteriore finanziamento: 695.000,00 € per realizzare la mensa scolastica comunale. Tale opera sorgerà all’interno del Plesso Scolastico che, con i recenti finanziamenti per la palestra comunale e la Scuola dell’Infanzia, diventerà un vero e proprio Campus, all’interno del quale saranno racchiuse tutte le infrastrutture necessarie per la crescita mentale e fisica dei ragazzi. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco di Calvi, Avv. Armando Rocco – per questo ennesimo finanziamento PNRR per la nostra comunità. È un importante finanziamento che va nella direzione di rendere il nostro Plesso Scolastico sempre più autonomo,indipendente e confortevole. Anteprima24.it - Calvi, finanziata la realizzazione della mensa scolastica Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha ottenuto un ulteriore finanziamento: 695.000,00 € per realizzare lacomunale. Tale opera sorgerà all’interno del Plesso Scolastico che, con i recenti finanziamenti per la palestra comunale e la Scuola dell’Infanzia, diventerà un vero e proprio Campus, all’interno del quale saranno racchiuse tutte le infrastrutture necessarie per la crescita mentale e fisica dei ragazzi. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco di, Avv. Armando Rocco – per questo ennesimo finanziamento PNRR per la nostra comunità. È un importante finanziamento che va nella direzione di rendere il nostro Plesso Scolastico sempre più autonomo,indipendente e confortevole.

