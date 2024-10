Calcio, Serie A 2024-2025: Udinese e Torino vincono negli anticipi della nona giornata (Di sabato 26 ottobre 2024) Fattore campo rispettato nei due anticipi della nona giornata Serie A 2024-2025 di Calcio: l’Udinese piega per 2-0 il Cagliari, mentre il Torino supera per 1-0 il Como. In classifica friulani momentaneamente terzi a quota 16 con la Juventus, mentre i granata agganciano al quinto posto il Milan con 14 punti. Restano nel gruppo al 12° posto a quota 9, infine, sardi e lariani. L’Udinese batte il Cagliari per 2-0. Nel primo tempo i sardi restano in inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Makoumbou alla mezz’ora, ed i padroni di casa ne approfittano immediatamente, passando a condurre al 38? grazie al gol di Lucca, che sfrutta il traversone dalla destra di Kamara. Nella ripresa arriva al 78? la rete che chiude la gara, ed a siglarla è Davis, che conclude con il gol una prolungata azione personale. Il Torino regola il Como per 1-0. Oasport.it - Calcio, Serie A 2024-2025: Udinese e Torino vincono negli anticipi della nona giornata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Fattore campo rispettato nei duedi: l’piega per 2-0 il Cagliari, mentre ilsupera per 1-0 il Como. In classifica friulani momentaneamente terzi a quota 16 con la Juventus, mentre i granata agganciano al quinto posto il Milan con 14 punti. Restano nel gruppo al 12° posto a quota 9, infine, sardi e lariani. L’batte il Cagliari per 2-0. Nel primo tempo i sardi restano in inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Makoumbou alla mezz’ora, ed i padroni di casa ne approfittano immediatamente, passando a condurre al 38? grazie al gol di Lucca, che sfrutta il traversone dalla destra di Kamara. Nella ripresa arriva al 78? la rete che chiude la gara, ed a siglarla è Davis, che conclude con il gol una prolungata azione personale. Ilregola il Como per 1-0.

