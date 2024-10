Banda frana su Politano in area, l’arbitro non concede il rigore e scoppia il caos: Marelli fa discutere (Di sabato 26 ottobre 2024) Il contatto tra Banda e Politano in area di rigore fa infuriare il Napoli di Antonio Conte: l’analisi di Luca Marelli alimenta le polemiche degli azzurri. Gli animi in casa Napoli sono divampati considerevolmente nel corso del secondo tempo contro il Lecce di Luca Gotti. Dopo la rete annullata a capitan Giovanni Di Lorenzo, beccato in posizione di offside dal Var, nella ripresa c’è stato un altro episodio controverso che ha fatto discutere, mandando su tutte le furie il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona, ma soprattutto la panchina azzurra presidiata da mister Antonio Conte. A scatenare l’ira dell’ambiente partenopeo è stato un contatto nell’area di rigore giallorossa tra Politano e Banda. Spazionapoli.it - Banda frana su Politano in area, l’arbitro non concede il rigore e scoppia il caos: Marelli fa discutere Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il contatto traindifa infuriare il Napoli di Antonio Conte: l’analisi di Lucaalimenta le polemiche degli azzurri. Gli animi in casa Napoli sono divampati considerevolmente nel corso del secondo tempo contro il Lecce di Luca Gotti. Dopo la rete annullata a capitan Giovanni Di Lorenzo, beccato in posizione di offside dal Var, nella ripresa c’è stato un altro episodio controverso che ha fatto, mandando su tutte le furie il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona, ma soprattutto la panchina azzurra presidiata da mister Antonio Conte. A scatenare l’ira dell’ambiente partenopeo è stato un contatto nell’digiallorossa tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MOVIOLA – Napoli-Lecce - Banda su Politano : per arbitro e Var non è rigore - Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Napoli-Lecce, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Antonio Conte attaccano alla ricerca del gol del vantaggio, la ... (Sportface.it)