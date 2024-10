Balotelli ritorna in Serie A con il Genoa? Visite mediche e ingaggio (Di sabato 26 ottobre 2024) Mario Balotelli, noto per la sua carriera movimentata e il talento indiscusso, farà il suo ritorno in Serie A con il Genoa. Fissate le Visite mediche per l’ex Inter. FATTA – Il Genoa, dopo il forte interesse per riportare Mario Balotelli in Serie A, ha deciso definitivamente. Il centravanti ex Inter, tra le altre, sarà rossoblù. Fissate pure le Visite mediche con il club ligure. Dopo l’esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor, Balotelli era alla ricerca di una nuova sfida e il Genoa rappresenterà l’opportunità perfetta per rilanciarsi nel campionato italiano. Le negoziazioni, dopo settimane di trattative serrate, si sono appena concluse. Balotelli andrà al Genoa e lunedì farà le Visite mediche. Presto si unirà con i nuovi compagni, sarà lui praticamente il sostituto di Albert Gudmundsson. Inter-news.it - Balotelli ritorna in Serie A con il Genoa? Visite mediche e ingaggio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Mario, noto per la sua carriera movimentata e il talento indiscusso, farà il suo ritorno inA con il. Fissate leper l’ex Inter. FATTA – Il, dopo il forte interesse per riportare MarioinA, ha deciso definitivamente. Il centravanti ex Inter, tra le altre, sarà rossoblù. Fissate pure lecon il club ligure. Dopo l’esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor,era alla ricerca di una nuova sfida e ilrappresenterà l’opportunità perfetta per rilanciarsi nel campionato italiano. Le negoziazioni, dopo settimane di trattative serrate, si sono appena concluse.andrà ale lunedì farà le. Presto si unirà con i nuovi compagni, sarà lui praticamente il sostituto di Albert Gudmundsson.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli torna in Serie A - giocherà con il Genoa : nel contratto c’è una clausola particolare - Dopo quattro anni Mario Balotelli torna in Serie A. L'attaccante sta per firmare con il Genoa, lo farò fino a giugno e dopo aver superato le visite mediche.Continua a leggere (Fanpage.it)

Balotelli torna in Serie A - l’annuncio ora è UFFICIALE - Il ritorno di Mario Balotelli in Serie A sembra essere vicino: oggi in conferenza anche lo stesso allenatore del Genoa ha confermato l’interesse Se è vero che il mercato non dorme mai, la dimostrazione pratica è rappresentata dagli svincolati e dal ... (Calciomercato.it)

Non solo Balotelli : anche Ben Yedder gratis - la destinazione in Serie A - Ha vissuto un periodo d’oro e adesso, senza squadra, potrebbe approdare in Serie A. Oltre Balotelli. Oltre il nome di “Super Mario”, c’è un altro calciatore che, dalla lista degli svincolati, potrebbe finire in Serie A. C’è una vicenda extra-campo, ... (Rompipallone.it)

Balotelli torna in Serie A - arriva la svolta - L’attaccante è pronto a far il suo rientro in Serie A. Ora ci siamo per davvero: il punto della situazione a poche ore dall’inizio della nona giornata Il successo manca dal 24 agosto, contro il Monza, poi sconfitte e pareggi. I punti conquistati, ... (Calciomercato.it)