Bagnaia doveva attaccare ma Martin è stato più aggressivo | lo spagnolo allunga ancora

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sembrava un Francescoin grado di recuperare qualche punto su Jorgenella Sprint Race del Gran Premio della Thailandia a Buriram, e invece Pecco perde altre due lunghezze nei confronti dello. La corsa per il Mondiale si fa sempre più difficile per il piemontese che dovrà rischiare qualcosa in più d’ora in avanti perché non sarà più padrone del proprio destino, dovendo recuperare 22 punti.che oggi ha sbagliato in partenza, è andato troppo all’attacco, ha frenato troppo tardi e di fatto non ha fatto curva 1, dovendo mollare il gas per evitare contatti.aveva avuto un discreto spunto allo start, ma ha seguito di fatto la traiettoria delloandando largo e favorendo il sorpasso da dietro di Enea Bastianini e Marc Marquez.