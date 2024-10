Ilrestodelcarlino.it - Autostrada A14, no all’arretramento: “Impatto ambientale forte”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Fermo, 26 ottobre 2024 – Tornano a farsi sentire le associazioni ambientaliste del fermano, sull’ormai annosa discussione sul destino della disastrataA14. L’Istituto Tutela Produttori Italiani (ITPI), Italia Nostra, Lipu, Legambiente cercano un punto di riflessione, utile ad per arrivare ad un interesse che sia il più condiviso possibile: “Le Associazioni, con i propri Centri Studi, da oltre un decennio hanno studiato ed analizzato questa problematica, e la nostra soluzione finale è in linea con l’attuale programmazione regionale, che accettiamo con un plauso dopo lo stallo subito per oltre 15 anni da parte delle precedenti amministrazioni regionali. Noi riteniamo importantissimo e prioritario l’arretramento della attuale ferrovia, per andare incontro al futuro dello spostamento di merci e persone con l’alta velocità anche nella dorsale adriatica.