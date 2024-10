Oasport.it - ATP Vienna, Karen Khachanov è stellare con De Minaur e va in finale con Draper

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un’altraper. Dopo aver vinto ad Almaty, il tennista russo è all’ultimo atto del torneo diproponendosi come avversario di Jackdomani pomeriggio. Domina a lungo la partita con Alex De, rischia di complicarsi la vita nelma alla fine si impone con un netto 6-2 6-4, confermando come la stagione dell’indoor sia la sua più affine, come ricorda qualcuno a Parigi-Bercy. Il primo set è una vera e propria mattanza in favore del russo. Innanzitutto non soffre minimamente al servizio, mentre dall’altra parte va a disinnescare costantemente la battuta dell’australiano, che appare un po’ in mezzo al guado non riuscendo a manovrare la pallina. La potenza diha nettamente la meglio: scambi sempre in mano con break in apertura e in chiusura, con il numero 24 al mondo che incamera la prima frazione in 37 minuti.