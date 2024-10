Aggiornamenti sugli infortuni di Saka Calafiori e Timber mentre Arteta chiede il dominio

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

Bukayo Saka, Riccardo Calafiori e Jurrien Timber sono tutti dubbi per l'Arsenal quando i Gunners mirano a spostare un punto dietro il Liverpool battendo i Reds all'Emirates Stadium domenica. Saka ha saltato la sconfitta per 2-0 dell'Arsenal a Bournemouth sabato scorso per un problema al tendine del ginocchio, il difensore Timber è stato fuori tre partite per un problema muscolare e Calafiori ha riportato uno al ginocchio durante la vittoria casalinga per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League martedì. "Saka ha fatto un po' di allenamento sull'erba", ha detto. «Fino a che punto possiamo portarlo a giocare domenica è una questione diversa. Abbiamo un altro giorno, il che è positivo, ma vedremo.