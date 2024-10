A Washington la cerimonia di consegna degli Italpress Awards (Di sabato 26 ottobre 2024) Washington (STATI UNITI) (Italpress) – Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, l’oncologo Antonio Giordano, il presidente di AmCham Stefano Lucchini, il general manager di Ita Airways Massimo Allegri e il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano: sono loro i premiati della seconda edizione degli Italpress Awards. Il premio è stato istituito dall’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino per valorizzare le relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondo degli affari, della cultura, dei media ed è stato consegnato a Washington in occasione del weekend di Gala del 49mo Anniversario della NIAF, la National Italian American Foundation con la quale Italpress, ha siglato recentemente una partnership triennale. Unlimitednews.it - A Washington la cerimonia di consegna degli Italpress Awards Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(STATI UNITI) () – Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, l’oncologo Antonio Giordano, il presidente di AmCham Stefano Lucchini, il general manager di Ita Airways Massimo Allegri e il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano: sono loro i premiati della seconda edizione. Il premio è stato istituito dall’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino per valorizzare le relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondoaffari, della cultura, dei media ed è statoto ain occasione del weekend di Gala del 49mo Anniversario della NIAF, la National Italian American Foundation con la quale, ha siglato recentemente una partnership triennale.

