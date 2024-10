Game-experience.it - Xbox, le esclusive sono importanti per la crescita della divisone gaming, precisa Microsoft

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha affermato nel proprio rapporto annuale che leper ladel proprio ecosistema, suggerendo di conseguenza che non verranno abbandonati i giochi esclusivi per le proprie consolle. Appena poche ore dopo le dichiarazioni di Satya Na, dove il CEO del colosso americano ha affermato checontinuerà ad espandersi sulle altre piattaforme, è emerso in rete il documento riguardante il report annualecompagnia dove vieneto che leun qualcosa di importante per far crescere la propria divisione. Grazie alla segnalazione di Tweaktown leggiamo quanto è presente nel nuovo documento del colosso di Redmond: “consente alle persone di connettersi e condividere esperienze di gioco online accessibili su console, Windows e altri dispositivi.