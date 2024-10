“Vorrei capire perché sullo sfondo c’è un ragazzo obbligato al taglio del prepuzio”: Selvaggia Lucarelli commenta il nuovo profumo di Federico Fashion Style che si chiama “Circumcised” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Immagino che conclave di team creativi sia servito per ritenere che il taglio del prepuzio fosse un ottimo nome per un profumo”: è questo il primo commento sotto al post Instagram in cui Federico Fashion Style presenta il profumo che ha appena lanciato sul mercato. Come mai il riferimento al prepuzio? perché l’eau de parfum si chiama “Circumcised“, ovvero circonciso. Ora, effettivamente pensare che si tratti di una buona associazione è quantomeno azzardato e così ecco una sfilza di commenti, tutti o quasi negativi. Tra questi impossibile non notare quello di Selvaggia Lucarelli che si concentra sulla pubblicità di dubbio gusto e lo fa con la sua ironia pungente: “Vorrei capire perché sullo sfondo c’è un ragazzo chiaramente sotto sequestro o forse costretto da qualcuno a un rapporto contronatura con la boccetta. Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei capire perché sullo sfondo c’è un ragazzo obbligato al taglio del prepuzio”: Selvaggia Lucarelli commenta il nuovo profumo di Federico Fashion Style che si chiama “Circumcised” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Immagino che conclave di team creativi sia servito per ritenere che ildelfosse un ottimo nome per un”: è questo il primo commento sotto al post Instagram in cuipresenta ilche ha appena lanciato sul mercato. Come mai il riferimento all’eau de parfum si“, ovvero circonciso. Ora, effettivamente pensare che si tratti di una buona associazione è quantomeno azzardato e così ecco una sfilza di commenti, tutti o quasi negativi. Tra questi impossibile non notare quello diche si concentra sulla pubblicità di dubbio gusto e lo fa con la sua ironia pungente: “c’è unchiaramente sotto sequestro o forse costretto da qualcuno a un rapporto contronatura con la boccetta.

