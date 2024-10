Vis Pesaro-Carpi oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco informazioni relative alla, l’, latv e lodi Vis, match dello stadio Tonino Benelli valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La compagine marchigiana sta disputando un buon avvio di stagione e spera di continuare su questa strada, in modo tale da mantenersi abbastanza distante dalla zona rossa della classifica. Vis, come seguire il match La formazione emiliana, dal suo canto, sta viaggiando tra alti e bassi in questa sua prima parte di campionato e spera di trovare una maggiore continuità sotto il punto di vista dei risultati ottenuti. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.