Vespa Orientalis ecco come distinguerla dalla Vespa velutina

Roma, 25 ottobre 2024 – L'esemplare di Vespa Orientalis trovato in Germania era stato scambiato per Vespa velutina. Ma come si riconoscono e come si distinguono le due specie? "L'errore è capitato spesso anche nelle segnalazioni che ci sono arrivate sull'insetto alieno invasivo - osserva Laura Bortolotti di CREA-AA -. Le due vespe sono abbastanza diverse come colore. La velutina ha il capo e il torace neri mentre l'addome è nero ma con delle bande gialle. Invece la Vespa Orientalis è tutta sul rosso mattone, anche un po' più acceso rispetto al nostro calabrone, con due bande gialle molto evidenti sempre sull'addome. Mi verrebbe da dire che la Vespa Orientalis si può confondere più facilmente con il nostro calabrone". Vespa velutina, prosegue l'invasione in Italia Intanto prosegue l'invasione in Italia dell'insetto alieno invasivo.

