Torino neonato salvato da cecità con chirurgia in 3D | è il primo al mondo

(Adnkronos) – Un neonato di 40 giorni è stato salvato dalla cecità con un intervento di chirurgia in entrambi gli occhi utilizzando la tecnologia in 3D. L'operazione, eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette della Città della Salute di Torino, è il primo intervento al mondo che ha utilizzato questo tipo di chirurgia su un neonato.

