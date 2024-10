Si schianta contro la cuspide del guard rail, ferito il conducente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mezz’ora dopo la mezzanotte di venerdì 25 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il casello di Bassano Est della superstrada pedemontana veneta per un Suv Range Rover finito contro la cuspide che delimita lo svincolo dalle corsie di marcia: ferito il conducente.La squadra dei Vicenzatoday.it - Si schianta contro la cuspide del guard rail, ferito il conducente Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mezz’ora dopo la mezzanotte di venerdì 25 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il casello di Bassano Est della superstrada pedemontana veneta per un Suv Range Rover finitolache delimita lo svincolo dalle corsie di marcia:il.La squadra dei

