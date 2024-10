Serie D, girone E: risultati e classifica (Di venerdì 25 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYIl Livorno vince anche ne turno infrasettimanale e stacca le avversarie in testa al girone E di Serie D. Dopo il successo nel derby all'Artemio Franchi, i ragazzi di Indiani superano il Montevarchi per 4-1 grazie alle reti di Risaliti, Bellini Europa.today.it - Serie D, girone E: risultati e classifica Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYIl Livorno vince anche ne turno infrasettimanale e stacca le avversarie in testa alE diD. Dopo il successo nel derby all'Artemio Franchi, i ragazzi di Indiani superano il Montevarchi per 4-1 grazie alle reti di Risaliti, Bellini

Serie D 2024/2025 - la classifica del girone H aggiornata dopo l'ottava giornata - Il turno infrasettimanale ha portato in dote due vittorie e una sconfitta alle squadre salentine. A sorridere infatti, nell'ottava giornata andata in scena ieri, sono stati Casarano e Nardò, mentre per l'Ugento è arrivato un altro ko. La ... (Lecceprima.it)

Casarano-Virtus Francavilla Fontana 1-0 Calcio serie D girone H - L'articolo Casarano-Virtus Francavilla Fontana 1-0 <small class="subtitle">Calcio serie D girone H</small> proviene da Noi Notizie.. (Noinotizie.it)

Serie D - girone E : risultati e classifica - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Il Livorno vince anche ne turno infrasettimanale e stacca le avversarie in attesa del posticipo serale tra Poggibonsi e Siena. Dopo il successo nel derby all'Artemio Franchi, i ragazzi di Indiani ... (Livornotoday.it)

Serie D girone A : Oltrepò - è sfida salvezza. Città di Varese e Vogherese - trasferte difficili - Oggi pomeriggio, alle 15, le tre squadre della nostra regione scenderanno in campo per la 10ª giornata del campionato di Serie D, girone A. Il Città di Varese affronta una delicata trasferta in Piemonte, sul campo dell’Asti, con l’obiettivo di ... (Sport.quotidiano.net)