Sentenza Jonica-Città di Avola, 0-3 e un punto di penalizzazione alla squadra santateresina (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' arrivata l'attesa Sentenza del giudice sportivo in merito al match Jonica-Città di Avola, valido per la 5^ giornata del campionato di Eccellenza (girone B) e terminato anzitempo al 38? della ripresa, in seguito agli ululati razzisti indirizzati a Jairo Alegria, calciatore della squadra Messinatoday.it - Sentenza Jonica-Città di Avola, 0-3 e un punto di penalizzazione alla squadra santateresina Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' arrivata l'attesadel giudice sportivo in merito al matchdi, valido per la 5^ giornata del campionato di Eccellenza (girone B) e terminato anzitempo al 38? della ripresa, in seguito agli ululati razzisti indirizzati a Jairo Alegria, calciatore della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pistola in casa, l’arrestato al giudice: “Ho modificato io l’arma con un trapano” - Resta in carcere il 49enne leccese arrestato tre giorni fa dai carabinieri della Sezione radiomobile anche per la detenzione di un involucro con 19 grammi di cocaina nascosto in bocca ... (lecceprima.it)

Cori razzisti in Jonica-Avola: sentenza pesante del giudice sportivo. La società di S. Teresa Riva ko a tavolino e 1 punto di penalizzazione - La partita tra Jonica e Città di Avola (campionato di Eccellenza Siciliana, girone B) è stata sospesa (qualche settimana fa) al 38° minuto del secondo tempo, quando la Jonica ha rifiutato di ... (messina.gazzettadelsud.it)

Stalking a una donna via social? Presunti atti persecutori riqualificati in molestie per l’ex sindaco - La decisione del giudice del Tribunale di Lecce, sulla vicenda che ha coinvolto Massimo Manera, in passato alla guida di Sternatia, è quella di non doversi a procedere: intervenuta l'oblazione, l’isti ... (lecceprima.it)

Il brutto B-movie del tribunale di Taranto. Il cinema in rivolta contro il blocco di Avetrana - Anica e Apa: "Decisione senza precedenti. Grave lesione del principio di libertà di espressione. I titoli basati su fatti realmente accaduti ... (huffingtonpost.it)