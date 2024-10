Sanità abruzzese in crisi: il governo Meloni sotto accusa per i fondi insufficienti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti dichiarazioni della Fondazione GIMBE pongono in luce una situazione difficile per la Sanità in Abruzzo. In un contesto in cui la premier Giorgia Meloni aveva promesso un incremento significativo dei finanziamenti per il settore nella prossima legge di Bilancio, i dati reali parlano di un aumento ben più modesto, generando preoccupazione tra le istituzioni locali e i cittadini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, non hanno esitato a criticare il governo, evidenziando le conseguenze dirette che questo avrà sui servizi sanitari e sull’intera popolazione. Gaeta.it - Sanità abruzzese in crisi: il governo Meloni sotto accusa per i fondi insufficienti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti dichiarazioni della Fondazione GIMBE pongono in luce una situazione difficile per lain Abruzzo. In un contesto in cui la premier Giorgiaaveva promesso un incremento significativo dei finanziamenti per il settore nella prossima legge di Bilancio, i dati reali parlano di un aumento ben più modesto, generando preoccupazione tra le istituzioni locali e i cittadini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, non hanno esitato a criticare il, evidenziando le conseguenze dirette che questo avrà sui servizi sanitari e sull’intera popolazione.

