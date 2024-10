Rihanna apre le porte a Billie Eilish: “Una collaborazione da sogno”, la risposta dell’artista (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rihanna ha rivelato che tra i suoi desideri, ci sarebbe quello di collaborare un giorno con Billie Eilish, confermando la stima reciproca tra le due artiste nel corso consolidata nel corso degli anni. Durante un’intervista con Access Hollywood, volta alla promozione della nuova collezione realizzata tra Puma e Fenty, il brand di Rihanna, la voce di Sos ha risposto alla domanda sulla Eilish con la quale vorrebbe lavorare, poichè sarebbe una collaborazione da sogno. “Se potessi fare una canzone con Billie Eilish, mmh è così brava” L’intervista è stata tagliata dopo la risposta, e non è possibile saperne di più sulla scelta di Rihanna caduta sulla 22enne californiana. Metropolitanmagazine.it - Rihanna apre le porte a Billie Eilish: “Una collaborazione da sogno”, la risposta dell’artista Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha rivelato che tra i suoi desideri, ci sarebbe quello di collaborare un giorno con, confermando la stima reciproca tra le due artiste nel corso consolidata nel corso degli anni. Durante un’intervista con Access Hollywood, volta alla promozione della nuova collezione realizzata tra Puma e Fenty, il brand di, la voce di Sos ha risposto alla domanda sullacon la quale vorrebbe lavorare, poichè sarebbe unada. “Se potessi fare una canzone con, mmh è così brava” L’intervista è stata tagliata dopo la, e non è possibile saperne di più sulla scelta dicaduta sulla 22enne californiana.

