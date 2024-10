Operazioni al cuore, a Torrette un piccolo taglio sotto l'ascella e tempi di recupero più rapidi. La tecnica del prof Di Eusanio (Di venerdì 25 ottobre 2024) ANCONA Ascensore uno, terzo piano dell?Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: reparto di Cardiochirurgia. Il professor Marco Di Eusanio ha appena terminato la ricostruzione di una Corriereadriatico.it - Operazioni al cuore, a Torrette un piccolo taglio sotto l'ascella e tempi di recupero più rapidi. La tecnica del prof Di Eusanio Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ANCONA Ascensore uno, terzo piano dell?Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: reparto di Cardiochirurgia. Ilessor Marco Diha appena terminato la ricostruzione di una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operazioni al cuore, a Torrette un piccolo taglio sotto l'ascella e tempi di recupero più rapidi. La tecnica del prof Di Eusanio - ANCONA Ascensore uno, terzo piano dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: reparto di Cardiochirurgia. Il professor Marco Di Eusanio ha appena terminato la ricostruzione di ... (corriereadriatico.it)

Operazioni mini invasive e telemedicina: con il cardiochirurgo Di Eusanio tutta Europa guarda a Torrette - ANCONA Ascensore uno, terzo piano dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: reparto di Cardiochirurgia. Il professor Marco Di Eusanio ha appena terminato la ricostruzione di ... (corriereadriatico.it)

Odissea (a buon fine) per un intervento al cuore - Il 78enne non riusciva ad avere una data per l’operazione poi la segnalazione al Carlino e l’interessamento del prof Dello Russo ... (ilrestodelcarlino.it)

Provincia di Chieti senz'acqua: scopri se il tuo comune è tra i 58! - Cronaca Chieti - 15/10/2024 11:02 - 58 comuni della provincia di Chieti affronteranno interruzioni idriche dal 14 al 21 ottobre. Ecco il calendario diffuso dalla Sasi. (abruzzo24ore.tv)