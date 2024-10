Nei quartieri per parlare di prevenzione: parte a Bari la campagna della Asl sugli screening oncologici (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prende il via domenica 27 ottobre la campagna di informazione e sensibilizzazione itinerante sugli screening oncologici 'La prevenzione nel tuo Quartiere', promossa dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari.La prima tappa sarà a Bari vecchia, in piazza Odegitria - Cattedrale di Bari Baritoday.it - Nei quartieri per parlare di prevenzione: parte a Bari la campagna della Asl sugli screening oncologici Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prende il via domenica 27 ottobre ladi informazione e sensibilizzazione itinerante'Lanel tuo Quartiere', promossa dal Dipartimento diAsl.La prima tappa sarà avecchia, in piazza Odegitria - Cattedrale di

