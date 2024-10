Morto l’ex assessore. Romano Colozzi: "Era un galantuomo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) È Morto a 75 anni Romano Colozzi, ex esponente della Dc con un passato da consigliere comunale a Cesena, da consigliere regionale in Emilia-Romagna e da assessore al Bilancio della Regione Lombardia quando il governatore era Roberto Formigoni. "Ci lascia un galantuomo. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo. Politico raffinato, cercava soluzioni condivise" commenta il governatore lombardo Attilio Fontana. "Mai dimenticherò le parole con cui mi ha sostenuto durante il periodo più duro del Covid". Ilgiorno.it - Morto l’ex assessore. Romano Colozzi: "Era un galantuomo" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Èa 75 anni, ex esponente della Dc con un passato da consigliere comunale a Cesena, da consigliere regionale in Emilia-Romagna e daal Bilancio della Regione Lombardia quando il governatore era Roberto Formigoni. "Ci lascia un. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo. Politico raffinato, cercava soluzioni condivise" commenta il governatore lombardo Attilio Fontana. "Mai dimenticherò le parole con cui mi ha sostenuto durante il periodo più duro del Covid".

