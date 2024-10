Ilfattoquotidiano.it - Manovra, anche i piccoli editori pagheranno la web tax sui ricavi dalla pubblicità online. La Fieg: “Stupore e amarezza, è una beffa”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’allargamento della web tax alle piccole e medie imprese, previstolegge di Bilancio per il 2025, colpirà inevitabilmentei giornali che realizzano. La Federazione italiana degli) esprime per questo “” e auspica “un intervento correttivo del Parlamento che eviti ladi una nuova tassazione sulle imprese italiane del settore, le stesse imprese che si intendeva tutelare e salvaguardare“. Infatti l’imposta del 3% suida servizi digitali era nata durante il governo Gentiloni –se la prima applicazione è poi slittata al 2020 – per colpire i grandi operatori del web e, ricorda la, “eliminare la disparità di trattamento e lo svantaggio competitivo delle imprese nazionali nei confronti dei soggetti globali operanti nel web”.