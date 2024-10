Latina / Via Quarto: lavori in corso per la riapertura della scuola, il sopralluogo della Sindaca (Di venerdì 25 ottobre 2024) Latina – La Sindaca di Latina Matilde Celentano, questa mattina, si è recata presso la scuola di via Quarto, chiusa nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di un sopralluogo del personale del Comando Vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di fenomeni di ammaloramento in diversi tratti della copertura dei camminamenti esterni che L'articolo Latina / Via Quarto: lavori in corso per la riapertura della scuola, il sopralluogo della Sindaca Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Via Quarto: lavori in corso per la riapertura della scuola, il sopralluogo della Sindaca Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 25 ottobre 2024)– LadiMatilde Celentano, questa mattina, si è recata presso ladi via, chiusa nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di undel personale del Comando Vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di fenomeni di ammaloramento in diversi tratticopertura dei camminamenti esterni che L'articolo/ Viainper la, ilTemporeale Quotidiano.

