Inter-Juventus due rientri in gruppo per Inzaghi Le ultime – Sky

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In vista di, il mister nerazzurro Simonespera di recuperare definitivamente alcuni degli uomini infortunati. Due si stanno allenando con la squadra, ma non è certa la loro presenza contro i bianconeri. LA SITUAZIONE –rappresenterà un match importante per conoscere i progressi effettuati dai nerazzurri in questo inizio di stagione. La squadra di Simonearriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma e quella, giunta con lo stesso risultato, contro lo Young Boys. Si è trattato di due successi esterni e con rete inviolata, due elementi importanti alla luce delle difficoltà in trasferta e nella fase difensiva finora sperimentate dai nerazzurri.