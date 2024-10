Formiche.net - IA e sicurezza nazionale. Le linee guida di Biden per Pentagono e intelligence

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La Casa Bianca sta chiedendo ale alle agenzie didegli Stati Uniti di aumentare l’adozione dell’intelligenza artificiale. È una delle decisioni contenute nel memorandum sullapubblicato ieri. L’obiettivo è far sì che le agenzie governative intensifichino gli impieghi dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, sono vietati utilizzi di questa tecnologia in modi che “non sono in linea con i valori democratici”. Nelle 50 pagine di memorandum, più un’appendice secretata, si sottolinea ad esempio che i sistemi di intelligenza artificiale non possono essere usati nell’ambito di decisioni sulle armi nucleari, che spettano esclusivamente al commander-in-chief, o in decisioni che riguardano le richieste di asilo da parte di migranti.