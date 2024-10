I bodyguard ultras di Fedez resta in carcere (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non usciranno dal carcere Christian Rosiello, meglio noto come il bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano, che ha confermato la custodia cautelare per i due ultras del Milan per altri due mesi. Rosiello e Bonissi sono tra gli arrestati nella maxi Milanotoday.it - I bodyguard ultras di Fedez resta in carcere Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non usciranno dalChristian Rosiello, meglio noto come ildi, e Riccardo Bonissi. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano, che ha confermato la custodia cautelare per i duedel Milan per altri due mesi. Rosiello e Bonissi sono tra gli arti nella maxi

