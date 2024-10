Golf, Senior Italian Open 2024: il tedesco Gögele da solo in vetta (Di venerdì 25 ottobre 2024) È sfida tra Germania e Galles nella 13esima edizione del Sergio Melpignano Senior Italian Open 2024. Al San Domenico Golf di Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, dopo il secondo round del torneo dell’Italian Pro Tour, inserito anche nel calendario del Legends Tour, circuito europeo per over 50, al comando da solo c’è il tedesco Thomas Gögele con uno score di 130 (64 66, -14), e quando manca un solo giro dal termine della competizione, ha ora un solo colpo di vantaggio sul gallese Bradley Dredge, secondo con 131 (-13) davanti all’inglese Simon Griffiths. Scivolato invece dalla prima alla quarta posizione con 136 (-8) Alessandro Tadini. Al suo fianco anche Emanuele Canonica e lo svedese Joakim Haeggman. Golf, Senior Italian Open 2024: il tedesco Gögele da solo in vetta SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È sfida tra Germania e Galles nella 13esima edizione del Sergio Melpignano. Al San Domenicodi Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, dopo il secondo round del torneo dell’Pro Tour, inserito anche nel calendario del Legends Tour, circuito europeo per over 50, al comando dac’è ilThomascon uno score di 130 (64 66, -14), e quando manca ungiro dal termine della competizione, ha ora uncolpo di vantaggio sul gallese Bradley Dredge, secondo con 131 (-13) davanti all’inglese Simon Griffiths. Scivolato invece dalla prima alla quarta posizione con 136 (-8) Alessandro Tadini. Al suo fianco anche Emanuele Canonica e lo svedese Joakim Haeggman.: ildainSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senior Italian Open: il tedesco Gögele da solo in vetta - • (ANSA) - ROMA, 25 OTT - E' sfida tra Germania e Galles nella 13esima edizione del Sergio Melpignano Senior Italian Open. Al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi), dopo il sec ... (ansa.it)

Tallahassee State College baseball coach Bryan Henry beats long odds with ace on par-4 hole - Former Florida State pitcher Bryan Henry nearly had the golf round of a lifetime recently at Tallahassee's Capital City Club. (msn.com)

BHSU at a Glance: Jackets nearly upset CSU Pueblo, rodeo wraps up fall season - Midway through the fall sports season, a few Black Hills State University athletic teams wrapped up their respective seasons. While football, volleyball and women's soccer are still going, ... (rapidcityjournal.com)

Kansas prep Jones makes history, claims fourth state golf title - Jones won her fourth individual title, shooting a 3-under par to win the 6A state championship. She is the third four-time state champion in KSHSAA girls golf history, according t ... (msn.com)