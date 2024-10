Tvpertutti.it - GF, Shaila Gatta svela cosa ha fatto a letto con Lorenzo: sul web è caos

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La «vacanza» diSpolverato eal Grande Fratello spagnolo sta dando i suoi frutti. I due, infatti, in questi giorni ne hanno combinate di tutti i colori facendo parlare molto di sé, sia in Spagna sia in Italia. Proprio ieri, lo staff del GF condotto da Alfonso Signorini ha divulgato le immagini inerenti il profondo e intimo avvicinamento che c'è stato tra. I due, però, nel corso della puntata di ieri del Gran Hermano, sono stati incalzati dal presentatore, il quale ha chiesto esplicitamente ai due di rivelareabbiano combinato sotto le coperte.ha dato una risposta che ha generato non poca indignazione sui social.