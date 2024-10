Gaeta.it - “Fremont”: la nuova opera di Babak Jalali arriva su RaiPlay il 26 ottobre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 26, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire ““, l’ultima e acclamata pellicola del regista, proveniente dall’Iran e cresciuto a Londra. Questo film, già presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, si distinguerà per la sua esclusiva distribuzione su. La sceneggiatura, elaborata dallo stessoinsieme alla scrittrice Carolina Cavalli, offre uno spaccato sulla vita di chi vive in un contesto di immigrazione, affrontando le sfide e le peculiarità di tale esperienza attraverso il filtro dell’ironia. la trama di “” “” narra la storia di Donya, interpretata da Anaita Wali Zada, una giovane e affascinante donna afghana costretta a vivere in una piccola cittadina della California dopo il ritorno al potere dei talebani nel suo Paese d’origine.