Gaeta.it - Eboli celebra la sua tradizione agricola con il Sono Terra Festival 2024

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della Piana del Sele,ha recentemente ospitato l’edizionedel ““, un evento che unisce cultura, arte e agricoltura. La manifestazione si è svolta nei suggestivi spazi dell’antica Badia normanna di San Pietro Alli Marmi, l’11 e il 12 ottobre. Grazie all’impegno della OP Solco Maggiore, ilha puntato l’attenzione sui prodotti del territorio e sull’importanza di una corretta valorizzazione delle risorse agricole. Un palcoscenico per l’agricoltura e la cultura Il “” si distingue come una piattaforma di promozione per i prodotti locali, sottolineando il legame tra agricoltura e comunità.