Come se non ci fosse un domani recensione del documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer #RoFF19

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)se non ciundeldiArriva alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screenings, il nuovodise non ciun, che esplora in modo incisivo le motivazioni e le azioni del movimento Ultima Generazione, che si batte contro il cambiamento climatico attraverso atti di disobbedienza civile. Con la consulenza dello scrittore Paolo Giordano e prodotto da Paolo Virzì, il progetto racconta le storie dei protagonisti di questa campagna, tra speranze, timori e una visione del mondo profondamente scossa dall’emergenza climatica. (Non) c’è ancoraIlsi concentra sulla vita di cinque giovani attivisti, offrendo uno spaccato dei sacrifici e delle sfide che affrontano nel tentativo di far emergere un’urgenza globale.