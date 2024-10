Cittadella, mister Dal Canto: «Carrarese? Non serbo rancore. Gara importante da giocare senza paura» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il Cosenza è tempo di un altro scontro diretto salvezza per mister Dal Canto. Questa volta dal sapore speciale contro una sua ex squadra: la Carrarese allenata tra luglio 2022 e gennaio 2024. Una trasferta importante, ma non fondamentale, come sottolinea il tecnico granata in conferenza Padovaoggi.it - Cittadella, mister Dal Canto: «Carrarese? Non serbo rancore. Gara importante da giocare senza paura» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il Coè tempo di un altro scontro diretto salvezza perDal. Questa volta dal sapore speciale contro una sua ex squadra: laallenata tra luglio 2022 e gennaio 2024. Una trasferta, ma non fondamentale, come sottolinea il tecnico granata in conferenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cittadella, mister Dal Canto: «Carrarese? Non serbo rancore. Gara importante da giocare senza paura» - Trasferta speciale per mister Alessandro Dal Canto a Carrara, dopo una stagione e mezzo sulla panchina della Carrarese. Alla vigilia della gara contro il toscani, valida per la 10°giornata del campion ... (padovaoggi.it)

Serie B, nell’anticipo l’imbattuto Spezia ospita il Bari per agganciare il Pisa - Profumo di primato nel venerdì sera della Serie B al Picco, sold out con 7.999 spettatori, dove lo Spezia apre contro il Bari nell’anticipo di oggi (25 ottobre) la decima ... (ilmessaggero.it)

Azzurri, mister Calabro non si fida. «Domani una sfida durissima» - CARRARA. «Sabato (domani, ndc) contro il Cittadella ci attende una prova durissima». Antonio Calabro non si fida del momento particolare dei veneti, guidati dall’ex Dal Canto, a 8 punti in classifica ... (msn.com)

Cittadella, Dal Canto incontra il suo recente passato: c’è la Carrarese - Sarà già tempo di amarcord per il tecnico del Cittadella, Alessandro Dal Canto, tornato "in campo" da appena due settimane. Dopo l'esordio di fuoco nello scontro diretto con il Cosenza, il tecnico di ... (padovasport.tv)