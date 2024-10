Agi.it - Chiusa la campagna elettorale in Liguria. Duello a distanza sulla sanità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Si chiude lain, dove domenica 27 e lunedì 28 ottobre si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti, travolto da un'inchiesta per corruzione. A contendersi lo scranno il sindaco di Genova, Marco Bucci, per il centrodestra e l'ex guardasigilli dem Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinistra e da M5s. In campo per gli ultimi comizi tutti i leader dei principali partiti, compresa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, all'auditorium dei magazzini del cotone, ha rivendicato i risultati del suo governo e definito "osceni" gli attacchi contro Bucci per le sue condizioni di salute. "Non facciamo passi indietro. Io ci ho messo la faccia: non ero nella situazione ideale per farlo, ma penso sia il mio dovere come cittadino ligure di fare il mio possibile per la mia regione.