Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto Hummels? “Se mi fa giocare ci sono”: perché il miglior difensore dell’ultima Champions sta facendo il turista a Roma

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una nuova avventura in Italia dal sapore diper caso. Da essere stato uno deiLeague con il Borussia Dortmund, alla panchina fissa con laè un attimo. Se non può ancora essere ancora etichettato come un caso, poco ci manca.Matsnon ha ancora giocato una partita con i giallorossi? Il possibile ritardo di condizione fisica non può più essere una scusante. E anche nella sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, in cui la sua titolarità era praticamente cosa certa, il centrale tedesco si è accomodato nella panchina dell’Olimpico. “Vittoria cruciale per noi ieri. Grazie mille tifosi per l’affetto allo stadio, quando ci incontriamo in città e per i vostri bei messaggi qui”, scrive sui social.