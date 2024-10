Case studenti sempre più care, l’epopea della studentessa a Bologna: “Prezzi folli, poi la borsa di studio per stare uno sopra l’altro” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “È stato un inferno, fino all’ultimo non ho trovato niente poi mi hanno preso nello studentato per stare in 7 in una casa da 4 persone”. La situazione de caro affitti, per Case e camere, nei pressi delle Università italiane si fa sempre più complessa. A rimetterci sono sempre le famiglie che vogliono mandare i figli a studiare. Caro affitti vicino all’Università, la studentessa: “Prezzi folli, poi la borsa di studio per stare uno sopra l’altro” (Notizie.com)Otto studenti su dieci fanno fatica a trovare casa, tanti, sviliti proprio da questo, decidono di abbandonare gli studi. Lo documenta l’Unione degli Universitari ed è così l’Italia perde potenziali professionisti, impossibilitati dal raggiungere la tanto agognata laurea per iniziare il loro percorso lavorativo. Notizie.com - Case studenti sempre più care, l’epopea della studentessa a Bologna: “Prezzi folli, poi la borsa di studio per stare uno sopra l’altro” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) “È stato un inferno, fino all’ultimo non ho trovato niente poi mi hanno preso nello studentato perin 7 in una casa da 4 persone”. La situazione de caro affitti, pere camere, nei pressi delle Università italiane si fapiù complessa. A rimetterci sonole famiglie che vogliono mandare i figli a studiare. Caro affitti vicino all’Università, la: “, poi ladiperuno” (Notizie.com)Ottosu dieci fanno fatica a trovare casa, tanti, sviliti proprio da questo, decidono di abbandonare gli studi. Lo documenta l’Unione degli Universitari ed è così l’Italia perde potenziali professionisti, impossibilitati dal raggiungere la tanto agognata laurea per iniziare il loro percorso lavorativo.

