Ilfattoquotidiano.it - Brics, il vertice di Kazan apre una speranza: ai popoli europei la necessità di coglierla

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tra il 22 e il 24 ottobre, ain Russia, si è svolto il XVIdei. Si tratta di un evento la cui importanza va al di là della cronaca perché rappresenta in modo plastico una tappa di un processo storico che sta cambiando, in meglio, la realtà del mondo. L’importanza delè innanzitutto data dalle dimensioni: i paesiinsieme rappresentano circa il 45% della popolazione del pianeta e il 35% dell’economia mondiale. I punti decisivi che voglio sottolineare però non sono quantitativi ma qualitativi. Innanzitutto la postura dei. Noi veniamo da un mondo unipolare in cui gli Stati Uniti hanno fatto il bello e cattivo tempo per vari decenni. Ipongono con chiarezza ladi superare questa situazione per arrivare ad un mondo multipolare.