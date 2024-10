Bologna-Milan, il prefetto nega il Dall'Ara: cda d'urgenza in Lega, si cerca uno stadio. C'è il rischio rinvio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono ore concitate per capire dove si giocherà Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma sabato 26 ottobre alle Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono ore concitate per capire dove si giocherà, match valido per la nona giornata di Serie A in programma sabato 26 ottobre alle

Bologna-Milan - riprende quota l’ipotesi rinvio. Il motivo - Sempre più probabile, con il passare del tempo, il rinvio dell’incontro valido per la nona giornata di campionato tra Bologna e Milan. Ecco perché Bologna-Milan sempre più vicina allo spostamento. L’incontro, valido per la nona giornata di Serie A ... (Dailymilan.it)

Bologna-Milan - torna lo spettro del rinvio : fatale una mossa dei felsinei - Starebbe tornando lo spettro del rinvio del match Bologna-Milan: fatale una mossa da parte dei rossoblù nelle ultime ore ... (Pianetamilan.it)

Basket - Bologna torna in campo a Cremona - Milano per rialzarsi con Napoli. Trento a Sassari per sognare - Inizia la quinta giornata di campionato della serie A di pallacanestro, un’altra settimana per definire le gerarchie del nostro basket. Per aprire il weekend la Virtus Segafredo Bologna, che ha una partita in meno a causa del rinvio della sfida con ... (Oasport.it)

Bologna-Milan verso il rinvio (quindi Theo e Reijnders niente Napoli). Franco Ordine : «addio regolarità» - Bologna-Milan verso il rinvio (quindi Theo e Rejnders niente Napoli). A scriverlo su Twitter è il giornalista Franco Ordine che attacca la non decisione. Bologna-Milan verso il rinvio. Passa il precedente pericoloso che un sindaco decide sul ... (Ilnapolista.it)