Anteprima24.it - Avellino Basket, prevendita al via per la sfida con l’Apu Udine

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il rinvio dellacontro la Flats Service Fortitudo Bologna, l’guarda alla prossima gara casalinga controOld Wild West. In programma domenica 3 novembre (ore 18) al Pala del Mauro di. Nelle scorse ore è partita laper il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A2. “La S.S.comunica che è possibile acquistare i biglietti per la gara– Apu GSAin programma al PalaDelMauro domenica 3 novembre alle ore 18 e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest – si legge nella nota del club – I tagliandi potranno essere acquistati online sul portale o presso tutti i rivenditori autorizzati Go2. La prossima settimana il botteghino rispetterà i seguenti orari di apertura: 16.