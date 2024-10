Nerdpool.it - A Lucca Comics & Games l’Odissea di Paolo Barbieri

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «È stato naturale per me alternare luce e ombra, disegnando. La brezza di incanti lontani cavalca il mare, quello stesso mare che ho voluto trasformare in un luogo materico con onde più simili a sculture di pietra, metafora di quel muro d’acqua che l’irato Poseidone ha frapposto tra gli uomini e la loro casa lontana». Così scrivenella quarta di copertina di, l’immortale opera di Omero che il maestro del fantasy mantovano ha firmato per Sergio Bonelli Editore, tornando a confrontarsi con un altro dei grandi classici dopo la sfida de L’Inferno di Dante. Un prezioso volume cartonato a colori che, grazie alle illustrazioni die al testo di Omero nella traduzione di Ettore Romagnoli, ci conduce insieme a Ulisse alla scoperta dei mari del mito.