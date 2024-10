Ilrestodelcarlino.it - Valeria Santini: «Io, cresciuta a pane e AC»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da quanto tempo fate parte della rete di delegazioni dell’AC Bologna? «In prima persona dal 1° gennaio 2002, ma in realtà da sempre, in quanto l’attività di Delegazione AC è iniziata con mio nonno nel 1953, poi mio padre anche a Budrio e ora è portata avanti da me». Perché avete scelto questa professione? «Come ho accennato sopra, è facile immaginare come fin da bambina io siaa “e AC”, ed è con profondo orgoglio che porto avanti la tradizione all’interno della grande famiglia di AC Bologna. Inoltre la varietà dei servizi che possono essere offerti alla clientela e la varietà di pratiche che è possibile svolgere mi ha fatto scegliere di proseguire in prima persona in questa stimolante attività».